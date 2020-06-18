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Санкции

Совет ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма

19:17 четверг, 18 июня 2020
Совет ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма

фото © Крым.реалии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что 18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России из-за Крыма.

Об этом Кулеба написал в Твиттере.

«Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против России за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, «паспортизацию», запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму», – написал украинский министр.

Ранее лидеры ЕС отвергли предложения отменить санкции против России из-за COVID-19. Отдельно послы ЕС 10 июня договорились продлить крымский пакет санкций еще на один год.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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