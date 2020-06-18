Совет ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма

фото © Крым.реалии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что 18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России из-за Крыма.

Об этом Кулеба написал в Твиттере.

«Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против России за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, «паспортизацию», запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму», – написал украинский министр.

Ранее лидеры ЕС отвергли предложения отменить санкции против России из-за COVID-19. Отдельно послы ЕС 10 июня договорились продлить крымский пакет санкций еще на один год.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Верховная Рада не разрешила приватизацию Северо-Крымского канала. Верховная Рада Украины отклонила законопроект №2831-1 «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», который, в частности, предлагал разрешить приватизацию управления Северо-Крымского канала и управления Главного Каховского магистрального канала.

Правительство Крыма собралось выехать на Кубу. Правительство Крыма повадилось на Кубу: в этом году планируется очередной визит.

В МИД Украины сделали заявление по российской паспортизации в Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление из-за российских паспортов, которые, как отметили в украинском ведомстве, «противоправно навязаны жителям аннексированных Крыма и Севастополя».