Роскомндазор разблокировал мессенджер Telegram

Роскомнадзор разрешил работу мессенджера Telegram по согласованию с Генпрокуратурой.

Об этом сообщает РИА Новости.

Летом 2017 года регулятор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года Роскомнадзор заблокировал работу мессенджера за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Однако у многих пользователей Telegram продолжал работать.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм», - говорится в сообщении ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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