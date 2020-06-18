Власть
Роскомндазор разблокировал мессенджер Telegram
Роскомнадзор разрешил работу мессенджера Telegram по согласованию с Генпрокуратурой.
Об этом сообщает РИА Новости.
Летом 2017 года регулятор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года Роскомнадзор заблокировал работу мессенджера за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Однако у многих пользователей Telegram продолжал работать.
«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм», - говорится в сообщении ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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