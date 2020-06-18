Реставраторы разобрали купол одного из старейших храмов на Южном берегу Крыма

Главный купол одного из старейших храмов на Южном берегу Крыма – церкви Воскресения Христова – разобрали реставраторы.

Они проводят реконструкцию, сообщили в храме.

«Ведется реконструкция купола», – рассказал собеседник агентства, не уточнив подробностей проводимых работ. Он добавил при этом, что богослужения в церкви проводятся в обычном режиме.

Прихожане рассказали, что работы по реконструкции не мешают посещению храма.

«Издалека купол выглядит немного жутковато. Рабочие разобрали основную часть, виден только остов и леса на храме. Мы надеемся, что все работы будут проведены быстро. Это красивейший храм, сюда приезжает много туристов. Нужно, чтобы он представал взору в надлежащем виде», – поделился своими впечатлениями один из прихожан.

Храм Воскресения Христова был построен по проекту архитектора, академика Николая Чагина в 1892 году на обрывистом утесе – Красной скале – на высоте более 400 метров над уровнем моря. Средство на возведение церкви выделил купец первой гильдии, чайный магнат и фарфорозаводчик Александр Кузнецов, владевший имением в Форосе. Храм был построен в честь чудесного спасения императора Александра III и его семьи после крушения поезда, произошедшего 17 октября 1888 года на станции Борки Курско-Харьковской железной дороги.

В 1969 году в храме произошел пожар. Все фрески и иконы были уничтожены. К 1997 году (105-й годовщине) церковь Воскресения Христова была полностью восстановлена и преображена. В 2004 году была проведена очередная реставрация храма, воссоздано живописное убранство внутри храма, реставрированы росписи, создана мозаика на фасаде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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