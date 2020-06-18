Власть
Ракетный эсминец США идет в Черное море для «повышения стабильности»
Американский эсминец «Портер» с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» выдвинулся в Черное море для проведения совместных операций с членами и партнерами по блоку НАТО.
Об этом сообщает официальный сайт Шестого флота ВМФ США.
По информации пресс-службы, цель операции – «обеспечение безопасности на море», а также «повышение региональной морской стабильности и готовности военно-морского потенциала союзников и партнеров по НАТО в регионе».
«Присутствие «Портера» в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. «Портер» и его экипаж рассчитывают действовать в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе », – заявил командир эсминца Крэйг Трент.
Сообщается, что в 2020 году «Портер» трижды заходил в воды Черного моря. В последний раз такая операция проводилась в апреле этого года.
«Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность в Черном море», - отметили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе при репетиции Парада Победы гусеницы танка повредили асфальт. В центре Севастополе прошла первая репетиция парада в честь победы во Второй мировой войне.
Опять передумал: Аксенов заявил, что Парад Победы в Симферополе все-таки состоится. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что Парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится.
Слишком опасно: в Симферополе отменили парад Победы. Власти Крыма приняли решение отменить парад в честь 75-летия Победы в Симферополе.
По Симферополю пройдут танки, «Грады» и ракетные комплексы. Более 70 единиц вооружения и техники, среди которых танки Т-72Б3, системы залпового огня «Град», а также свыше тысячи человек личного состава примут участие в параде Победы в Симферополе.
Крымские чиновники наплевали на угрозу уничтожения пальм на ЮБК фото
В Крыму сохраняется угроза уничтожения пальм: ни местные власти, ни руководители ведомственных учреждений на предупреждения об опасности никак не реагируют.
В Севастополе врачи спасли ребенка с почкой и желудком в груди
Врачи севастопольской городской больницы № 5 спасли новорожденного ребенка, проведя ему редкую операцию на следующий день после того, как он появился на свет.
В Крыму изолировали почти полсотни моряков из Испании и Мавритании
За прошедшие сутки в крымские обсерваторы отправили 124 человека, прибывших из-за границы, в том числе моряков из Испании и Мавритании.
Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом
В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.
15 июня
В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.