Ракетный эсминец США идет в Черное море для «повышения стабильности»

Американский эсминец «Портер» с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» выдвинулся в Черное море для проведения совместных операций с членами и партнерами по блоку НАТО.

Об этом сообщает официальный сайт Шестого флота ВМФ США.

По информации пресс-службы, цель операции – «обеспечение безопасности на море», а также «повышение региональной морской стабильности и готовности военно-морского потенциала союзников и партнеров по НАТО в регионе».

«Присутствие «Портера» в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. «Портер» и его экипаж рассчитывают действовать в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе », – заявил командир эсминца Крэйг Трент.

Сообщается, что в 2020 году «Портер» трижды заходил в воды Черного моря. В последний раз такая операция проводилась в апреле этого года.

«Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность в Черном море», - отметили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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