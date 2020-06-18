Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха Нижнегорском, Красноперекопском, Красногвардейском, Черноморском, Кировском, Джанкойском), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 73 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 81 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 20 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 93 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 23, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 23, в Сочи - 23, в Турции - 23, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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