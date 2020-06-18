Лысые деревья в паутине: как спасти Севастополь от гусениц

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В Севастополе нашли 39 очагов распространения американской белой бабочки. Гусеницы-вредители окутывают паутиной деревья и кустарники и поедают их листья.

По данным Департамента сельского хозяйства, в городе установлено пять карантинных фитосанитарных зон, площадь пораженных участков составляет почти 15 тысяч га.

Большая часть очагов выявлена в городской черте, также бабочку заметили в Севастопольском лесничестве, Севастопольском морском порту, а также на угодьях целого ряда сельхозпредприятий. Излюбленными деревьями американской белой бабочки являются клен, шелковица и грецкий орех, но вообще она может поражать более 200 видов растений.

По словам доцента кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ Натальи Стрюковой, это нередкое явление для Севастополя.

«Сама бабочка для людей не опасна, но она очень сильно поражает растения. В первую очередь, это потеря декоративности растений – гусеницы могут полностью объесть листья со всей кроны. Обычно деревья восстанавливаются и распускают листочки на следующий год. Но есть опасность, что после первого будет второе поколение гусениц и они продолжит питаться на этих растениях», - прокомментировала Наталья Стрюкова.

По словам специалиста, проводить какие-то профилактические мероприятия, чтобы защитить растения, довольно трудно. Бороться с вредителями можно только когда они уже проявили себя.

«Никто не будет собирать куколки, которые находятся в трещинах коры, в почве, они могут быть где угодно, это очень трудоемко. Обработка проводится только при появлении гусениц, но в тех местах, где живут люди, мы не советуем применять химические препараты, они могут быть вредны для людей. Если вы только что заметили повреждения, то можно механически срезать гнездо, в котором гусеницы начали питаться, и сжечь его. Существуют бактерицидные препараты, которыми можно обрабатывать деревья, но только если это не растения, с которых вы будете собирать урожай», - добавила биолог.

Как разъяснили специалисты Департамента сельского хозяйства Севастополя, при обнаружении очага американской белой бабочки, можно также установить так называемые «ловчие пояса» вокруг стволов деревьев. Их делают из старых мятых газет, смазанных клеем.

Бороться с вредителями должны собственники территории. За состояние парков, скверов и зеленых зон на улицах отвечают ГБУ «Парки и скверы», за придомовые территории – управляющие компании, за частные домовладения и садоводства – их владельцы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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