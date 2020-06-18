Крымские кинотеатры и концертные залы пока не откроют

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В Крыму пока не будут открывать кинотеатры и концертные залы, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Наверное, концертные залы и кинотеатры – это то, куда не смогут попасть наши отдыхающие. Музеи все работают. Думаем, нам удастся все сорганизовать так, чтобы минимально получить количество зараженных в Республике Крым», - сказал Аксенов в комментарии телеканалу «Россия 1».

Однако он отметил, что практически все представления на свежем воздухе будут доступны.

С 15 июня в Крыму отменили основные ограничительные меры из-за коронавируса. На полуострове был полностью снят режим самоизоляции, заработали кафе и рестораны, отели и гостиницы (до 1 июля только для крымчан). Однако, согласно указу главы региона, пока на полуострове будут закрыты кинотеатры, бассейны, аквапарки, сауны, спа-комплексы.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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