Крымчанку отправили в тюрьму за избиение полицейского палкой

Суд приговорил к условному тюремному заключению жительницу Симферополя, которая в апреле этого года напала на сотрудника полиции в центре города.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как сообщалось, 16 апреля текущего года наряд полиции нес службу по патрулированию города. На улице Пушкина стражи порядка выявили женщину, которая организовала несанкционированную торговлю. На разъяснительную беседу о соблюдении режима самоизоляции она отреагировала агрессивно, ударив полицейского палкой по голове и сорвав погон с плеча.

«Приговором Центрального районного суда Симферополя местная жительница признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления, назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком в 1 год», – говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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