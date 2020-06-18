Крымчанку хотят посадить на три года за прописку мигрантов

Жительница Симферополя попала под уголовное преследование за незаконную регистрацию в своей квартире девятерых иностранцев.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«40-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала по месту своего проживания, в своей квартире, девятерых иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они в данном помещении не будут», – говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Ей грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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