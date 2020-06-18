Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.8
воздух +21
море +22

Происшествия

Кошмар в Севастополе: ливнем снесло подпорные стены, улицы затоплены

Кошмар в Севастополе: ливнем снесло подпорные стены, улицы затоплены

фото © Северная сторона Севастополя ВКонтакте

На Севастополь обрушился сильный ливень. За считанные минуты затопленными оказались многие улицы и дворы. Пользователи соцсетей делятся видеороликами и фото потопа.

В частности, машины с трудом могли проехать по улицам Руднева, Некрасова, по спуску Котовского, по дорогам в районе ЦУМа. Затопленным оказался частный сектор на Южногородской улице в Любимовке, а также водой размыло почву в сквере на улицы Николая Музыки. На улице Большой Морской ливень затопил офисы партий «Единая Россия» и ЛДПР.

По данным правительства, в аварийную службу поступили жалобы из Доковой балки, где затопило улицу в низком месте, а также из Любимовки, где в воде оказались девять домов. У трех домов протекают кровли – где-то в квартиры, где-то в подъезды. Также четыре кровли сейчас открыты, потому что идет капитальный ремонт. Если кого-то в этих домах затопило, то восстанавливать ущерб будут за счет подрядчиков, ведущих ремонт.

Кроме того, известно, что частично разрушились две подпорные стены на улицах Декабристов и Лагерной, камни одной из них завалили вход в дом.

«Максимально быстро там, где надо, воду откачиваем, особенно, где подтопления. Заодно посмотреть еще раз то, что недавно выполнено: проспект Победы, на Большой Морской, после ремонта большой ливень, что подтопило, чтобы понимать, как технически с этим дальше справляться», - поручил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, на Крым надвигается сильный ветер, гроза и град, МЧС выпустило штормовое предупреждение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Через час Крым накроет сильная буря. В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных погодных условиях, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 июня.

В ближайшие трое суток на Крым обрушатся сильные ливни. В ближайшие дни в Крым придут ливни, грозы, град и шквал, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Симферополе за один ливень выпала половина месячной нормы осадков. Половина месячной нормы осадков выпала в Симферополе во время прошедшего во вторник ливня.

Происшествия
Кошмар в Севастополе: ливнем снесло подпорные стены, улицы затоплены

Кошмар в Севастополе: ливнем снесло подпорные стены, улицы затоплены фото

На Севастополь обрушился сильный ливень. За считанные минуты затопленными оказались многие улицы и дворы. Пользователи соцсетей делятся видеороликами и фото потопа.

Власть
Крымские чиновники наплевали на угрозу уничтожения пальм на ЮБК

Крымские чиновники наплевали на угрозу уничтожения пальм на ЮБК фото

В Крыму сохраняется угроза уничтожения пальм: ни местные власти, ни руководители ведомственных учреждений на предупреждения об опасности никак не реагируют.

Санкции
Совет ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма

Совет ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что 18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России из-за Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе открылись музеи, но есть ограничения

В Севастополе открылись музеи, но есть ограничения

В Севастополе с 18 июня открылся музей-заповедник под открытым небом «Херсонес Таврический».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации