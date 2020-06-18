Кошмар в Севастополе: ливнем снесло подпорные стены, улицы затоплены

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На Севастополь обрушился сильный ливень. За считанные минуты затопленными оказались многие улицы и дворы. Пользователи соцсетей делятся видеороликами и фото потопа.

В частности, машины с трудом могли проехать по улицам Руднева, Некрасова, по спуску Котовского, по дорогам в районе ЦУМа. Затопленным оказался частный сектор на Южногородской улице в Любимовке, а также водой размыло почву в сквере на улицы Николая Музыки. На улице Большой Морской ливень затопил офисы партий «Единая Россия» и ЛДПР.

По данным правительства, в аварийную службу поступили жалобы из Доковой балки, где затопило улицу в низком месте, а также из Любимовки, где в воде оказались девять домов. У трех домов протекают кровли – где-то в квартиры, где-то в подъезды. Также четыре кровли сейчас открыты, потому что идет капитальный ремонт. Если кого-то в этих домах затопило, то восстанавливать ущерб будут за счет подрядчиков, ведущих ремонт.

Кроме того, известно, что частично разрушились две подпорные стены на улицах Декабристов и Лагерной, камни одной из них завалили вход в дом.

«Максимально быстро там, где надо, воду откачиваем, особенно, где подтопления. Заодно посмотреть еще раз то, что недавно выполнено: проспект Победы, на Большой Морской, после ремонта большой ливень, что подтопило, чтобы понимать, как технически с этим дальше справляться», - поручил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, на Крым надвигается сильный ветер, гроза и град, МЧС выпустило штормовое предупреждение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 июня.

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