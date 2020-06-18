Власть
Киев возбудил уголовное дело против евпаторийского военкома
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся на материковой Украине, возбудила уголовное дело против военного комиссара городов Саки и Евпатория.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По информации украинского следствия, комиссар уже предупрежден, что стал фигурантом уголовного дела.
В Украине считают, что в 2014 году комиссар «предал присягу и перешел на военную службу в российский комиссариат по Евпатории, Сакам, Евпаторийскому и Сакскому району». В этой должности он организовал «незаконный призыв крымских срочников в армию Российской Федерации».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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