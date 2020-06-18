Какой сегодня праздник 18 июня

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Сегодня, 18 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день гармонии

Фото pixabay.com

Каждый нормальный человек подсознательно или сознательно стремится к идеалу. Для этого необязательно быть перфекционистом – достаточно хотя бы в чем-то улучшать себя и условия своей жизни. Итак, 18 июня отмечают Всемирный день гармонии. В этот день стремления человека направлены на совершенствование духа и тела.

Проявите акт доброты по отношению к братьям нашим меньшим. По всему миру организуются флешмобы, акции и концерты для всех желающих, распространяется пропаганда ненасилия и здорового образа жизни, а также реально бережного отношения к природе и миру вокруг.

Задумайтесь о мировоззрении и религии других людей, это не только расширит ваши знания, но и придаст толерантности, необходимой для гармонии в мире. Также нельзя не отметить, что именно в этот день приятно размышлять о сущности гармонии с тем, что ставить цели для ее достижения.

Международный день пикника (International Picnic Day)

Фото mrpl.city

В разгар лета, 18 июня, есть отличный повод насладиться солнышком и теплом, отправившись с друзьями или родными на пикник. Этот повод — Международный День Пикника. В этот день нужно устраивать выезды на природу или походы в близлежащие парки и скверы, прихватив с собой корзинку с вкусной едой и напитками, одеяло, бадминтон или фрисби и хорошее настроение.

Дорофеев день

Народный праздник «Дорофеев день» отмечается 18 июня (по старому стилю - 5 июня). Православная церковь в этот день чтит память священномученика Дорофея Тирского, епископа. Другие названия праздника: «День Волхва-Дорофея», «День сон-травы», «Ночь сон-травы», «Воробьиные ночи». С Дорофеева дня ночи становятся самыми короткими в году. Названия «День/ночь сон-травы» праздник получил за то, что в этот день распускается это волшебное и загадочное растение.

Также сегодня, 18 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского

- День устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day)

- День участкового инспектора полиции в Украине

- День недалекого будущего

- Международный день паники (International Panic Day)

- День поиска четырехлистного клевера

- Международный день суши (International Sushi Day)

- День рождения детской коляски

- Международный день гордости за успехи аутистов (Autistic Pride Day)

- День сыра в Латвии

- День вишневого пирога (National Cherry Tart Day) в США

- День сыроделов (National Cheesemakers Day) в США

- День расточительства (National Splurge Day) в США

- День историка в Молдове

- День рыбалки (National Go Fishing Day) в США

Сегодня именины празднуют: Константин, Федор, Дорофей, Марк, Никандр, Иона, Вассиан, Конон, Иов, Леонид, Ириний (Ириней), Вит, Анувий, Аполлон, Арий, Горгий, Игорь, Иперехий (Иперихий), Маркиан (Мартьян), Памвон, Селиний.

Что происходило 18 июня в прошлые годы

1429 - битва при Пате, переломный момент Столетней войны.

1583 - первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.

1761 - в Российской империи учреждаются пенсии за службу.

1799 - русская армия Александра Суворова, совершая неожиданный переход через Альпы, разбивает французскую армию на р. Требии.

1815 - поражение армии Наполеона I в битве при Ватерлоо.

1817 - в Лондоне открыт мост Ватерлоо.

1837 - Испания приняла новую Конституцию.

1852 - вышел указ императора Николая I о создании отделения для умалишенных арестантов при исправительном доме.

1881 - возобновление «Союза трех императоров». Императоры Германии, Австрии и России подписали тайное соглашение, по которому члены союза обязывались не оказывать поддержки ни одному государству при его нападении на одного из членов союза.

1918 - в Новороссийской бухте под руководством Федора Раскольникова затоплен Черноморский флот, чтобы не отдавать его по условиям Брестского мира.

1934 - в Англии правительство призвало граждан пользоваться пешеходными переходами при пересечении дороги.

1939 - в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт памятник ему.

1939 - в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.

1956 - в советских вузах в качестве обязательных дисциплин введены диалектический материализм и история КПСС.

1995 - В программе Первого канала «Один на один» с Александром Любимовым Владимир Жириновский во время дебатов облил Бориса Немцова апельсиновым соком. Этот факт вошел в историю российского телевидения, его до сих пор часто повторяют.

1997 - Государственный Эрмитаж и «IBM» объявили о совместном проекте создания Библиотеки оцифрованных изображений и развития страниц Эрмитажа в Internet.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 июня. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 16 июня. Сегодня, 16 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.