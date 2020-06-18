Власть
Горхоз Севастополя выкопал кусты конопли на площади Ушакова
Сообщение о странном месте для появления этого растения взбудоражило соцсети.
В Севастополе после благоустройства площади Ушакова в рамках реконструкции Большой Морской улицы в клумбах выросла конопля, сообщили накануне горожане в группе «Черный список СЕВАСТОПОЛЬ» сайта «Вконтакте». Комментаторы сообщения считают, что эта конопля — дикая и не содержит наркотических веществ. Они предположили что семена конопли случайно оказались в привезенном грунте для клумб.
Новость о конопле в центре города разошлась по соцсетям. Но, по информации «Крымского канала» в Telegram, сегодня утром на площадь Ушакова пришли рабочие горхозяйства и выкопали нашумевшую в социальных сетях коноплю.
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