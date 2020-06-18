Происшествия
Евпаторию засыпало градом
В Евпатории во время шквального ветра пошел крупный град.
Местные жители, попавшие под бурю на улице Эскадронной, засняли не летнюю погоду на видео.
В комментариях под видео евпаторийцы рассказали, что и в других частях города наблюдают такое же явление.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 июня.
В ближайшие трое суток на Крым обрушатся сильные ливни. В ближайшие дни в Крым придут ливни, грозы, град и шквал, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В Симферополе за один ливень выпала половина месячной нормы осадков. Половина месячной нормы осадков выпала в Симферополе во время прошедшего во вторник ливня.
Прогноз погоды в Крыму на среду 17 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 17 июня.
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15 июня
В Севастополе открылись музеи, но есть ограничения
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