Евпаторию засыпало градом

В Евпатории во время шквального ветра пошел крупный град.

Местные жители, попавшие под бурю на улице Эскадронной, засняли не летнюю погоду на видео.

В комментариях под видео евпаторийцы рассказали, что и в других частях города наблюдают такое же явление.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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