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Происшествия

Евпаторию засыпало градом

17:10 четверг, 18 июня 2020
Евпатория

В Евпатории во время шквального ветра пошел крупный град.

Местные жители, попавшие под бурю на улице Эскадронной, засняли не летнюю погоду на видео.

В комментариях под видео евпаторийцы рассказали, что и в других частях города наблюдают такое же явление.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 18 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 18 июня.

В ближайшие трое суток на Крым обрушатся сильные ливни. В ближайшие дни в Крым придут ливни, грозы, град и шквал, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Симферополе за один ливень выпала половина месячной нормы осадков. Половина месячной нормы осадков выпала в Симферополе во время прошедшего во вторник ливня.

Прогноз погоды в Крыму на среду 17 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 17 июня.

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