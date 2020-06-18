Через час Крым накроет сильная буря

В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных погодных условиях, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«В ближайшие 1-2 часа и до конца дня 18 июня в городе Симферополь ожидается сильный ливень, гроза, шквал 20-25 м/с», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за резкого ухудшения погоды в районе увеличиваются риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций: обрывы и повреждения ЛЭП, обрушение плохо укрепленных рекламных баннеров и бигбордов. Возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей и подтопления приусадебных и придомовых участков.

Жителей города просят воздержаться от выхода в море, вылазок на природу и на пляжи, а при выходе на улицу советуют держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и проводов.

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали кратковременные дожди с грозами по всей территории Крымского полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ближайшие трое суток на Крым обрушатся сильные ливни. В ближайшие дни в Крым придут ливни, грозы, град и шквал, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Симферополе за один ливень выпала половина месячной нормы осадков. Половина месячной нормы осадков выпала в Симферополе во время прошедшего во вторник ливня.

Прогноз погоды в Крыму на среду 17 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 17 июня.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 16 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 16 июня.