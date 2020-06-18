Аксенов уверен, что роста цен на отдых в Крыму не будет

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что глобального увеличения цен на отдых в отелях полуострова не зафиксировано.

По словам главы республики, власти постоянно следят за ценами на отдых в регионе.

«У нас есть возможность переориентировать туриста, который ездил в Турцию и Египет, на российские курорты. Понятно, надо поднимать качество обслуживания, которое должно быть сопоставимо с тем, что предоставляют аналогичные средства размещения за границей», - сказал Аксенов в интервью телеканалу «Россия 1».

С 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова начали принимать крымчан. Жители других регионов смогут отдохнуть в Крыму с 1 июля.

Ранее владельцы туристического бизнеса рассказали, охотно ли крымчане пользуются возможностью отдохнуть в гостиницах и отелях полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Надежда на россиян: ждут ли местных крымские отели. С 15 июня у крымчан появилась возможность отдохнуть в отелях и гостиницах полуострова.

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Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов. С 21 июня в Краснодарском крае снимаются ограничения для въезжающих в регион туристов, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Где логика, уже никто не понимает…» В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все. В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все.