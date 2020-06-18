Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.8
воздух +27
море +22

Курортный сезон

Аксенов уверен, что роста цен на отдых в Крыму не будет

09:10 четверг, 18 июня 2020
Аксенов уверен, что роста цен на отдых в Крыму не будет

фото © Flickr

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что глобального увеличения цен на отдых в отелях полуострова не зафиксировано.

По словам главы республики, власти постоянно следят за ценами на отдых в регионе. 

«У нас есть возможность переориентировать туриста, который ездил в Турцию и Египет, на российские курорты. Понятно, надо поднимать качество обслуживания, которое должно быть сопоставимо с тем, что предоставляют аналогичные средства размещения за границей», - сказал Аксенов в интервью телеканалу «Россия 1».

С 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова начали принимать крымчан. Жители других регионов смогут отдохнуть в Крыму с 1 июля.

Ранее владельцы туристического бизнеса рассказали, охотно ли крымчане пользуются возможностью отдохнуть в гостиницах и отелях полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Надежда на россиян: ждут ли местных крымские отели. С 15 июня у крымчан появилась возможность отдохнуть в отелях и гостиницах полуострова.

Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов. В Крыму у всех приезжающих туристов будут измерять температуру.

Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов. С 21 июня в Краснодарском крае снимаются ограничения для въезжающих в регион туристов, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Где логика, уже никто не понимает…» В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все. В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

В Крыму за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки 17 июня в Крыму умерли два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

В Севастополе вся семья заразилась коронавирусом: сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба города.

Странности
В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

В Крыму хотят наказать комитет молодежной политики за использование иностранных слов

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить Госкомитет молодежной политики РК и вышестоящие инстанции за чрезмерное использование иностранных слов в официальных документах.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации