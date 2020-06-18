Курортный сезон
Развитие сюжета: Более 200 крымских объектов размещения сообщили о начале своей работы ● Надежда на россиян: ждут ли местных крымские отели ● Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов ● Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов ● «Где логика, уже никто не понимает…» В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все
Аксенов уверен, что роста цен на отдых в Крыму не будет
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что глобального увеличения цен на отдых в отелях полуострова не зафиксировано.
По словам главы республики, власти постоянно следят за ценами на отдых в регионе.
«У нас есть возможность переориентировать туриста, который ездил в Турцию и Египет, на российские курорты. Понятно, надо поднимать качество обслуживания, которое должно быть сопоставимо с тем, что предоставляют аналогичные средства размещения за границей», - сказал Аксенов в интервью телеканалу «Россия 1».
С 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова начали принимать крымчан. Жители других регионов смогут отдохнуть в Крыму с 1 июля.
Ранее владельцы туристического бизнеса рассказали, охотно ли крымчане пользуются возможностью отдохнуть в гостиницах и отелях полуострова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Надежда на россиян: ждут ли местных крымские отели. С 15 июня у крымчан появилась возможность отдохнуть в отелях и гостиницах полуострова.
Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов. В Крыму у всех приезжающих туристов будут измерять температуру.
Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов. С 21 июня в Краснодарском крае снимаются ограничения для въезжающих в регион туристов, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
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