Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму упразднили штрафы за нарушение масочного режима ● Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2905 человек ● Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию ● В Севастополе четыре новых случая заражения ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
Аксенов рассказал, что в Крыму нет новых случаев заражения коронавирусом
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За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Вконтакте.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 90 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 426 случаев зарегистрировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Выздоровевших за весь период – 389 человек.
«Тем не менее, во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», - подчеркнул Аксенов.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции.
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