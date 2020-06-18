Аксенов рассказал, что в Крыму нет новых случаев заражения коронавирусом

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За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Вконтакте.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 90 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 426 случаев зарегистрировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 389 человек.

«Тем не менее, во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», - подчеркнул Аксенов.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию. За прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в Евпатории, Судаке, Симферополе и Сакском районе.

В Севастополе четыре новых случая заражения. По состоянию на утро 17 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму накануне.

На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.