Ввозивший в Крым машины предприниматель заплатил почти четыре млн рублей

Индивидуальный предприниматель, незаконно ввозивший в Крым иномарки, заплатил в федеральный бюджет почти 4 млн рублей.

Соответствующий приговор суда ранее вступил в силу, передает пресс-служба Крымской таможни.

«12 июня 2020 года вступил в силу приговор суда, согласно которому индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере», – говорится в сообщении. – Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 130 тыс рублей. Ущерб, причиненный государству, в виде неуплаченных таможенных платежей в сумме 3 млн 344 тыс рублей и пени в сумме 503 тыс рублей осужденный возместил в полном объеме».

Реализация автомобильных деталей разобранных транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, была выявлена в 2018 году.

В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель (гражданин РФ) вступил в преступный сговор с гражданином Украины «с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере при временном ввозе иностранных транспортных средств». Они привлекли декларантов, которые являлись гражданами Украины. Подельники временно ввезли на таможенную территорию ЕАЭС в Республику Крым иностранные транспортные средства для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Затем индивидуальный предприниматель разбирал машины и продавал их по запчастям.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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