Власти Ялты получили в собственность берегоукрепительные сооружения у отеля «Мрия»

Парламент Крыма передал в собственность властей Ялты участок в селе Оползневое, на котором находятся берегоукрепительные сооружения санаторно-курортного комплекса «Мрия».

Отмечается, что площадь участка 2022 квадратных метра.

«Принятие постановления позволит муниципальному образованию городской округ Ялта обеспечить свое развитие путем создания условий для массового отдыха населения, а также развития курорта в целом», – говорится на сайте парламента Крыма.

В январе 2019 года санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & SPA» получил миллион рублей премии от правительства России «за развитие туризма в 2018 году».

Отель «Mriya Resort & SPA», расположенный на Южном берегу Крыма, вошел в санкционный список США из-за связи с российским «Сбербанком», включенным в список секторальных санкций 12 сентября 2014 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству России профинансировать строительство берегоукрепительных сооружений в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вода для Крыма: «слуги народа» приняли неожиданное решение. Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» составили проект закона об исключении из перечня не подлежащих приватизации государственных компаний двух предприятий, которые обеспечивают подачу воды в Крым.

Пляж Толстяк вернули севастопольцам. Правительство Севастополя утвердило проект мирового соглашения с Министерством обороны РФ по пляжу «Мыс Толстый» на Северной стороны.

Около 600 дворов Симферополя нуждаются в ремонте. В настоящее время около 600 симферопольских дворов нуждаются в ремонте.

В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров. Автоматическую систему подачу воды, более 60 км автодорог и оптическую линию связи построят в Крыму для обеспечения подачи воды в восточные районы полуострова, которые испытывают водный дефицит, сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.