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Власть

Власти Ялты получили в собственность берегоукрепительные сооружения у отеля «Мрия»

08:12 среда, 17 июня 2020
Ялта

Парламент Крыма передал в собственность властей Ялты участок в селе Оползневое, на котором находятся берегоукрепительные сооружения санаторно-курортного комплекса «Мрия».

Отмечается, что площадь участка 2022 квадратных метра.

«Принятие постановления позволит муниципальному образованию городской округ Ялта обеспечить свое развитие путем создания условий для массового отдыха населения, а также развития курорта в целом», – говорится на сайте парламента Крыма.

В январе 2019 года санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & SPA» получил миллион рублей премии от правительства России «за развитие туризма в 2018 году».

Отель «Mriya Resort & SPA», расположенный на Южном берегу Крыма, вошел в санкционный список США из-за связи с российским «Сбербанком», включенным в список секторальных санкций 12 сентября 2014 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству России профинансировать строительство берегоукрепительных сооружений в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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