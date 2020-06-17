Верховная Рада не разрешила приватизацию Северо-Крымского канала

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Верховная Рада Украины отклонила законопроект №2831-1 «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», который, в частности, предлагал разрешить приватизацию управления Северо-Крымского канала и управления Главного Каховского магистрального канала.

На заседании в среду, 17 июня, «за» проголосовало 19 народных депутатов, «против» – 76, воздержались 267.

Накануне Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект №2831-1 содержащим коррупционные риски, и рекомендовал парламенту отклонить его.

11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что вопроса по возобновлению подачи днепровской воды в Крым в повестке дня нет и этот вопрос не является предметом торга.

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу «Право на власть» утверждал, что его Кабмин «не перекроет воду для украинцев в Крыму» и заявил, что неподача воды «приведет к гуманитарной катастрофе».

Позднее он написал в Facebook, что украинская власть «не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова, потому что невозможно по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы».

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников настаивает на том, что Крым не получит днепровскую воду до «полной деоккупации полуострова».

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина рассматривает вопрос подачи воды в Крым «как орудие шантажа». 10 марта он указал крымчанам на экономию воды в условиях отсутствия водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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