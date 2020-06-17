ВАД запустил движение по транспортной развязке под Симферополем

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД» – запустил движение по транспортной развязке Донское – Мазанка и на участке старой дороги вдоль села Донское под Симферополем.

Как сообщил пресс-секретарь крымского управления компании Григорий Назаров, движение запущено накануне вечером.

«Вчера в районе 20 часов мы запустили движение по транспортной развязке Донское – Мазанка и участку реконструкции старой дороги вдоль села Донское Симферопольского района, – сообщил Назаров. – Эта развязка была предусмотрена в проекте трассы Таврида, однако ее изъяли из него на стадии Главгосэкспертизы для оптимизации стоимости строительства. После обращений жителей Мазанки правительство Крыма изыскало возможности для получения финансирования из федерального бюджета, что позволило Службе автомобильных дорог заключить контракт на дополнительные работы по строительству этого объекта».

Он отметил, что в рамках реконструкции старой дороги построен участок протяженностью 640 метров к селу Донское с дополнительной правой полосой для поворота к путепроводу над Тавридой. На покрытии нанесена термопластиковая разметка, вдоль дороги установлены знаки, регламентирующие направления движения и указывающие пути к населенным пунктам, размещен остановочный павильон.

«Теперь при движении со стороны Зуи и Белогорска водителям доступен только въезд в Донское через правый поворот. Для того, чтобы выехать в обратную сторону, машины едут по путепроводу, поворачивая налево по съезду транспортной развязки и вливаясь в поток попутного направления. Выезд в сторону Симферополя идет по другому съезду, где водители также безопасно выезжают на основной ход Тавриды, – добавил Назаров. – Еще одним изменением в схеме движения на этом участке стал перепуск движения с двух левых полос Тавриды на две правые. Протяженность перепуска составила 4,5 км. Он необходим для укладки верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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