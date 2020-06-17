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Общество

В Симферополе за один ливень выпала половина месячной нормы осадков

Половина месячной нормы осадков выпала в Симферополе во время прошедшего во вторник ливня.

Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«В Симферополе выпало 30 мм осадков. Потоки воды текли по улицам города, и уровень Салгира поднялся», – поделилась Любецкая.

Сильные осадки в прошедшие сутки прошли на всей территории Крыма. Из-за ливня оказались подтопленными несколько районов республики. «Раздольненскй район, Джанкойский район. Там идут очень сильные дожди, и действительно там подтопление в частных домовладениях, – пояснила Любецкая. – Подтопление из-за того, что в короткий период большое количество осадков, и не все уходит в почву».

По ее словам, сегодня такого сильного ливня в Симферополе не будет. До середины следующей недели и в выходные дни погода будет носить неустойчивый характер – ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Месячное количество осадков в июне составляет в Крыму от 40 до 60 мм, в горах – 70-90 мм. В среднем в июне наблюдается 10-16 дней с осадками.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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