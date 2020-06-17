В Севастополе ввели карантин из-за американского вредителя

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Специалисты фитосанитарного надзора сельхоздепартамента Севастополя ввели карантинные зоны на площади почти в 15 тыс га из-за выявленных очагов распространения американской белой бабочки.

Об этом сообщила пресс-служба департамента, передает «Новый Севастополь».

«На территории Севастополя в связи с выявлением 39 очагов американской белой бабочки приказом департамента сельского хозяйства Севастополя установлено 5 карантинных фитосанитарных зон на общей площади 14 476,3 га», – говорится в сообщении.

Большая часть очагов зарегистрирована в городской черте. Также очаги зафиксированы на территории Севастопольского лесничества, Севастопольского морского порта и ряда сельхозпредприятий.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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