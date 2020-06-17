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Происшествия

В Севастополе при репетиции Парада Победы гусеницы танка повредили асфальт

В Севастополе при репетиции Парада Победы гусеницы танка повредили асфальт

фото © Крым.реалии

В центре Севастополе прошла первая репетиция парада в честь победы во Второй мировой войне.

По центру города проехала военная техника и прошли военнослужащие российской армии.

На репетицию привезли технику времен Второй мировой войны – танки Т-34 и ИС-2, самоходную установку СУ-76, бесствольную систему полевой реактивной артиллерии, которую называют «Катюша».

Раритетную технику привезли на платформах с мемориального комплекса на Сапун-горе. По центру города техника шла своим ходом. Так, гусеницы танка повредили асфальт на дороге. При выгрузке танка ИС-2 его ствол порвал связывающий трос троллейбусного кабеля. Трос упал на дорогу. Пришлось срочно вызывать ремонтную бригаду.

Современную технику представили бронеавтомобиль «Тигр», танки Т-72, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», системы радиоэлектронной борьбы, бронетранспортеры.

Репетицию парада начали с опозданием, закончили поздно ночью. Мероприятие сопровождали военными маршами и комментариями, которые транслировали через стационарные уличные динамики. Всем военным приказали надеть маски.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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