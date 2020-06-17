Происшествия
В Севастополе при репетиции Парада Победы гусеницы танка повредили асфальт
фото © Крым.реалии
В центре Севастополе прошла первая репетиция парада в честь победы во Второй мировой войне.
По центру города проехала военная техника и прошли военнослужащие российской армии.
На репетицию привезли технику времен Второй мировой войны – танки Т-34 и ИС-2, самоходную установку СУ-76, бесствольную систему полевой реактивной артиллерии, которую называют «Катюша».
Раритетную технику привезли на платформах с мемориального комплекса на Сапун-горе. По центру города техника шла своим ходом. Так, гусеницы танка повредили асфальт на дороге. При выгрузке танка ИС-2 его ствол порвал связывающий трос троллейбусного кабеля. Трос упал на дорогу. Пришлось срочно вызывать ремонтную бригаду.
Современную технику представили бронеавтомобиль «Тигр», танки Т-72, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», системы радиоэлектронной борьбы, бронетранспортеры.
Репетицию парада начали с опозданием, закончили поздно ночью. Мероприятие сопровождали военными маршами и комментариями, которые транслировали через стационарные уличные динамики. Всем военным приказали надеть маски.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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