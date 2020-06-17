В Севастополе отложили создание социальной столовой

На улице Генерала Жидилова в Севастополе не появится столовая, где планировалось готовить еду для социально незащищенных людей.

О том, что волонтеры отказались от выделенного ранее помещения, сообщила руководитель движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева.

«Там однозначно не будет столовой, потому что это все привело бы к буллингу и гонению по отношению к людям, которые приходили бы туда покушать. Я уже вижу, как туда условно пошла многодетная мать без гражданства, у которой оформление документов только в процессе, и как ее травят. Ну зачем это?» – пояснила свое решение Анастасия Макеева.

При этом общественный деятель отметила, что от социально ориентированного проекта волонтеры не отказываются. «Сердце Севастополя» намерено реализовать его в другом месте: либо своими силами, либо при поддержке правительства города.

О том, что общественную организацию не оставят один на один с этим вопросом, в интервью телеканала «НТС» накануне заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы должны будем найти здесь компромисс. Точно мы не оставим общественную организацию «Сердце Севастополя». Будет, может быть, другой проект, подумаем над тем, чтобы сделать комплекс целый, вынесем его вообще из жилых кварталов – есть у нас такие возможности», – отметил глава региона.

Проблема бездомных, по его словам, в Севастополе действительно есть, и правительство намерено заниматься ее решением совместно с общественными организациями, находя компромиссы и ориентируясь на положительные примеры других регионов.

Напомним, что помещение для социальной столовой на улице Генерала Жидилова было предоставлено волонтерам при поддержке врио губернатора Севастополя весной этого года. Однако летом жители микрорайона за 5 дней собрали почти 2 тысячи подписей против того, чтобы в здании рядом с их домами готовили еду для бездомных и малоимущих.

В тексте использованы материалы: Форпост

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