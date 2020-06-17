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Коронавирус в Крыму

В Севастополе четыре новых случая заражения

В Севастополе четыре новых случая заражения

фото © vk.com/aksenovrk

По состоянию на утро 17 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Это отец ранее заболевшего человека, который вернулся из Санкт-Петербурга, и люди, приехавшие в Севастополь на заработки, у которых тест показал положительный результат», - уточнили в пресс-службе.

Также за сутки выписаны после выздоровления еще два человека.

Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 191 человек. Выздоровел 161 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 78 человек, в городской больнице № 9 – 88. Под наблюдением по месту жительства – 745 человек.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым выявили за сутки 14 новых случаев заражения коронавирусом, еще один пациент с COVID-19 скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

В крымские обсерваторы отправили 123 человека из Вьетнама и Украины. За последние сутки из пунктов пропуска на границе с Украиной в обсерваторы Крыма отправили более сотни человек. Еще 17 человек прилетели в республику из Вьетнама.

В Крыму 13 ковидных пациентов остаются в тяжелом состоянии. Все находятся в реанимации: 11 в Симферопольской городской клинической больнице №7, 2 в Евпаторийской городской больнице.

Ушли в онлайн: как в Крыму решили проблему семейных родов в эпоху коронавируса. В Крыму на базе клинического роддома №2 начнут проводить партнерские роды онлайн. Сейчас руководство учреждения готовит соответствующую документацию.

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