Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом ● Из Крыма в Украину выезжает людей больше, чем заезжает ● В крымские обсерваторы отправили 123 человека из Вьетнама и Украины ● В Крыму 13 ковидных пациентов остаются в тяжелом состоянии
В Севастополе четыре новых случая заражения
фото © vk.com/aksenovrk
По состоянию на утро 17 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«Это отец ранее заболевшего человека, который вернулся из Санкт-Петербурга, и люди, приехавшие в Севастополь на заработки, у которых тест показал положительный результат», - уточнили в пресс-службе.
Также за сутки выписаны после выздоровления еще два человека.
Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 191 человек. Выздоровел 161 человек, 3 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 78 человек, в городской больнице № 9 – 88. Под наблюдением по месту жительства – 745 человек.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым выявили за сутки 14 новых случаев заражения коронавирусом, еще один пациент с COVID-19 скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.
В крымские обсерваторы отправили 123 человека из Вьетнама и Украины. За последние сутки из пунктов пропуска на границе с Украиной в обсерваторы Крыма отправили более сотни человек. Еще 17 человек прилетели в республику из Вьетнама.
В Крыму 13 ковидных пациентов остаются в тяжелом состоянии. Все находятся в реанимации: 11 в Симферопольской городской клинической больнице №7, 2 в Евпаторийской городской больнице.
Ушли в онлайн: как в Крыму решили проблему семейных родов в эпоху коронавируса. В Крыму на базе клинического роддома №2 начнут проводить партнерские роды онлайн. Сейчас руководство учреждения готовит соответствующую документацию.
ФСБ задержала в Крыму участника банды Басаева и Хаттаба
Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом задержали двоих членов бандформирований полевых командиров Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Россиянам заявили, что доллар наконец-таки ждет сокрушительный обвал
Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху.
Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов
С 21 июня в Краснодарском крае снимаются ограничения для въезжающих в регион туристов, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек
За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
14 июня
На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом
За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.