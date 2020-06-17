В результате падения навеса на пляже в Севастополе пострадала женщина

Следственный комитет проводит проверку по факту падения навеса на пляже в Севастополе.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, в результате инцидента пострадала женщина.

«Проводится процессуальная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – сообщила Постнова. – Вечером 16 июня текущего года на пляже парка Победы на отдыхающих рухнул массивный навес, имеются пострадавшие».

В результате падения навеса женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Ей на месте была оказана медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась. Детей среди пострадавших нет.

«Также в ходе проверки следствием будет дана оценка действиям должностных лиц, которые принимали территорию и объекты пляжа перед его вводом в эксплуатацию», – добавила Постнова.

По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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