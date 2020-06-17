В МИД Украины сделали заявление по российской паспортизации в Крыму

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В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление из-за российских паспортов, которые, как отметили в украинском ведомстве, «противоправно навязаны жителям аннексированных Крыма и Севастополя».

«В последние дни в информационном пространстве наблюдается искусственная дискредитационная кампания по российским паспортам, что навязывались гражданам Украины российской оккупационной администрацией Крыма с марта 2014 года. Принудительная паспортизация – это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации», – сказано в заявлении МИД.

В ведомстве считают, что таким образом «Россия грубо нарушила как украинское законодательство, так и международное право».

В заявлении также сказано, что выданные в Крыму и Севастополе российские паспорта «не признаются властями Украины и это не является основанием для потери украинского гражданства». В ведомстве ссылаются на Гаагскую конвенцию 1907 года, которая «запрещает принуждение населения оккупированных территорий к присяге на верность государству-оккупанту, а следовательно и к принудительной смене гражданства».

«Навязанная паспортизация является элементом системного давления российской оккупационной администрации на граждан Украины, заранее спланированным и цинично реализованным. Граждане Украины, проживающие в Крыму и Севастополе, фактически были лишены права выбора. Возможности отказа от российского гражданства были жестко ограничены путем определения недостаточного количества соответствующих центров и слишком коротких сроков приема заявлений об отказе», – поясняют в МИД Украины.

В заявлении указывается на то, что из-за отсутствия российского паспорта искусственно ограничивались права крымчан на трудоустройство, медицинскую защиту, социальную и пенсионную помощь. Также это могло стать причиной принудительной депортации из, и запрета въезда на территорию полуострова, подчеркивают в МИД.

«Неотъемлемым аспектом автоматической паспортизации была и угроза преследования проукраинских активистов, в том числе журналистов, со стороны оккупационных властей. История оккупации показала, что жители Крыма имели все основания для опасений, что из-за подачи заявлений об отказе от российского гражданства оккупационная власть осуществляла «инвентаризацию» оппонентов для проведения репрессий», – заявляют в украинском ведомстве.

Здесь отметили, что «граждане Украины были вынуждены получать российские паспорта еще и для того, чтобы сохранить свои дома, имущество на полуострове».

«Недавнее подписание Президентом России Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму – очередной шаг к навязыванию российского гражданства и грубого нарушения международного права», – считают в МИД.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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