В МЧС Крыма рассказали о невероятных приключениях коровы в Ароматном

Сотрудникам МЧС Республики Крым пришлось оказывать помощь пострадавшей корове в Бахчисарайском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасателей вызвали очевидцы: в селе Ароматном беспризорная корова непонятным образом оказалась на территории строительного объекта и упала в выгребную яму, из которой самостоятельно выбраться не может.

Сотрудники Бахчисарайского отряда «Крым-СПАС» действительно обнаружили буренку в указанном месте. Чтобы достать крупное животное с четырехметровой глубины, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, стропы и автокран, который подогнала к месту хозяйка коровы. К счастью, животное от падения не пострадало.

В таких ситуациях к спасателям обращаются за помощью довольно часто, отметили в ведомстве. Так, аналогичный случай с заблудившейся и попавшей в беду коровой в Республике Крым произошел в конце января этого года в Кировском районе. Правда, там для спасения коровы из двухметровой ямы пришлось использовать экскаватор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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