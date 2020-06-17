В Крыму задержали экс-замначальника департамента горхоза Евпатории

Ранее осужденный бывший замначальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Следственным отделом по Евпатории установлено, что в августе 2017 года замначальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории неправомерно запросил из бюджета муниципального образования почти 2 миллиона рублей, – сообщила она. – Данная сумма потребовалась должностному лицу для оплаты повторной государственной экспертизы проектной и сметной документации по муниципальным контрактам, связанным с реконструкцией улично-дорожной сети города. При этом, согласно условиям контрактов, повторную экспертизу были обязаны оплачивать подрядные организации».

Как пояснила Постнова, на основании бюджетного запроса замначальника департамента бюджетные ассигнования неправомерно были увеличены на вышеуказанную сумму, что повлекло причинение значительного материального ущерба бюджету муниципального образования.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). «Подозреваемый, ранее уволенный из администрации, был задержан 16 июня текущего года во время рабочего совещания в своем бывшем рабочем кабинете сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю», – уточняется в сообщении.

Представитель Следкома отметила, что задержанный, находясь в аналогичной должности, в 2020 году уже привлекался органами Следственного комитета России к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. «В мае в отношении него был вынесен обвинительный приговор. Несмотря на это, он продолжал находиться на рабочем месте, взаимодействуя с сотрудниками. В связи с чем органами следствия будет дана принципиальная правовая оценка действиям вышестоящих должностных администрации Евпатории», – резюмировала Постнова.

По данным СМИ, задержанным экс-чиновником является Андрей Тюрягин, который 22 мая был приговорен к 2 годам условного заключения за нанесение ущерба на 26 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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