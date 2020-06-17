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Коронавирус в Крыму

В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

10:23 среда, 17 июня 2020
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

фото © gazetauzao.ru

Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму накануне.

Об этом сегодня во время ежедневного брифинга по распространению COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

«Вчера умер пациент 1939 года рождения, который находился в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 с множественными сопутствующими заболеваниями», – сообщил Лясковский.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 575 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписан 381 пациент, 18 человек скончались.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки лабораторно подтверждена у 14 человек в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымские обсерваторы отправили 123 человека из Вьетнама и Украины. За последние сутки из пунктов пропуска на границе с Украиной в обсерваторы Крыма отправили более сотни человек. Еще 17 человек прилетели в республику из Вьетнама.

В Крыму 13 ковидных пациентов остаются в тяжелом состоянии. Все находятся в реанимации: 11 в Симферопольской городской клинической больнице №7, 2 в Евпаторийской городской больнице.

Ушли в онлайн: как в Крыму решили проблему семейных родов в эпоху коронавируса. В Крыму на базе клинического роддома №2 начнут проводить партнерские роды онлайн. Сейчас руководство учреждения готовит соответствующую документацию.

Врач, пациенты и гости из Сибири: новые случаи заражения в Крыму. За минувшие сутки 15 июня коронавирусная инфекция была обнаружена в Ялте, Евпатории, Феодосии, Симферополе, Раздольненском, Кировском, Красноперекопском и Сакском районах.

Коронавирус в Крыму
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму накануне.

Коронавирус в Крыму
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