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Происшествия

В Крыму пьяная рецидивистка хотела зарезать свою мать

В Красноперекопском районе полицейский спас жизнь женщине, на которую с ножом напала пьяная дочь, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Просьба о помощи в полицию поступила от 58-летней женщины. Она сообщила, что родная дочь угрожает ей расправой.

Участковый прибыл на место происшествия через несколько минут. Попав в квартиру, он увидел, как молодая женщина угрожает ножом своей матери. Полицейскому удалось выхватить у нападавшей холодное оружие.

Как выяснилось, во время нападения на мать, дочка была в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, ранее 35-летнюю подозреваемую уже привлекали к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений своему сожителю.

«Как выяснил участковый, нетрезвой дочери не понравились поучения матери. В отместку за нотации она схватилась за холодное оружие, угрожая убийством и физической расправой родному человеку», - рассказали в МВД.

В настоящий момент в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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