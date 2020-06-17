Власть
В Крыму правоохранители занялись поиском посевов мака
фото © Новости Крыма
В Республике Крым стартовала антинаркотическая межведомственная операция «Мак».
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Ее цель – выявление, предупреждение, ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания растений, в которых содержатся наркотические средства и психотропные вещества.
В рамках операции полицейские, а также представители взаимодействующих ведомств, будут проводить профилактическую работу с населением, доводить информацию о недопустимости выращивания подобных растений и ответственность за нарушение закона.
Сообщить о фактах торговли наркотиками, использования помещений для потребления веществ и выращивании мака, конопли и других наркосодержащих растений можно по телефону: (3652)734-613 или 102.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Феодосии отправил приятелю наркотики по почте. Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии окончено и направлено с обвинительным заключением в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в сбыте наркотических средств каналами почтовой связи.
Житель Симферополя попался на хранении наркотиков. 50-летний симферополец в частном доме хранил пакет с марихуаной.
В Крыма ликвидировали еще одну наркоплантацию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в селе Баланово Белогорского района были выявлены факты культивирования наркосодержащих растений.
В Крыму силовики нашли тепличные наркоплантации. В Сакском районе у местного жителя во дворе нашли почти сотню кустов конопли, сообщает пресс-служба МВД по РК.
ФСБ задержала в Крыму участника банды Басаева и Хаттаба
Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом задержали двоих членов бандформирований полевых командиров Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Россиянам заявили, что доллар наконец-таки ждет сокрушительный обвал
Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху.
Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов
С 21 июня в Краснодарском крае снимаются ограничения для въезжающих в регион туристов, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек
За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
14 июня
На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом
За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.