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Власть

В Крыму правоохранители занялись поиском посевов мака

13:04 среда, 17 июня 2020
В Крыму правоохранители занялись поиском посевов мака

фото © Новости Крыма

В Республике Крым стартовала антинаркотическая межведомственная операция «Мак».

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Ее цель – выявление, предупреждение, ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания растений, в которых содержатся наркотические средства и психотропные вещества.

В рамках операции полицейские, а также представители взаимодействующих ведомств, будут проводить профилактическую работу с населением, доводить информацию о недопустимости выращивания подобных растений и ответственность за нарушение закона.

Сообщить о фактах торговли наркотиками, использования помещений для потребления веществ и выращивании мака, конопли и других наркосодержащих растений можно по телефону: (3652)734-613 или 102.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Феодосии отправил приятелю наркотики по почте. Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии окончено и направлено с обвинительным заключением в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в сбыте наркотических средств каналами почтовой связи.

Житель Симферополя попался на хранении наркотиков. 50-летний симферополец в частном доме хранил пакет с марихуаной.

В Крыма ликвидировали еще одну наркоплантацию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в селе Баланово Белогорского района были выявлены факты культивирования наркосодержащих растений.

В Крыму силовики нашли тепличные наркоплантации. В Сакском районе у местного жителя во дворе нашли почти сотню кустов конопли, сообщает пресс-служба МВД по РК.

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