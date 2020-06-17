В ближайшие трое суток на Крым обрушатся сильные ливни

В ближайшие дни в Крым придут ливни, грозы, град и шквал, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным крымского гидрометцентра, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 17 июня, а также с 18 по 19 июня на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

В ведомстве отметили, что в период шторма в республике могут возникнуть чрезвычайные ситуации. И-за сильного ветра в некоторых населенных пунктах могут оборваться линии электропередач и связи, обрушиться плохо закрепленные металлические конструкции и ветхие деревья.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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