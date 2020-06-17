Ущерб - 54 млн: как идет дело о вырубке можжевельника под Севастополем

Севприродназдор рассказал, как обстоят дела с расследованием одной из самых крупных за последние годы вырубки краснокнижного можжевельника в селе Родном под Севастополем.

В конце марта там спилили четыре гектара можжевельника, чтобы построить гостиницу и высадить виноградник.

По данным начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлии Гавриловой, сейчас составлен и направлен на рассмотрение в суд протокол по статье 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Организатору вырубки грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, на усмотрение суда.

«Подсчитан ущерб – более 54 миллионов рублей за вырубку можжевельника на двух участках: в границах собственного участках и на прилегающей территории, которая находится в лесных землях», - уточнила Юлия Гаврилова на заседании Законодательного Собрания Севастополя.

Как сообщалось ранее, вырубку краснокнижных растений заметили местные жители. По их словам, владелец участка не видел проблемы в уничтожении можжевельника и посчитал его сорняком. Было обнаружено 668 срубленных деревьев, многие из которых были переработаны в щепу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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