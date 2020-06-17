Россиянам заявили, что доллар наконец-таки ждет сокрушительный обвал

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Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху.

Такой прогноз сделал бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч — он считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону.

Роуч заявил, что в 2021 и 2022 годах доллар может резко упасть по отношению к другим основным валютам, — передает НСН.

Это станет результатом проблем, с которыми столкнулась американская экономика на фоне пандемии коронавируса, снижения сбережений у населения и дефицита платежного баланса. Ситуацию также усугубит бюджетный дефицит в ближайшие годы.

Аналитик предупредил, что в США может повториться ситуация 70-х годов прошлого века, когда экономическая стагнация и рост безработицы наложились на инфляцию.

В России регулярно в течение последних 20 лет «хоронят» доллар. Пока ни один из предсказанных прогнозов не сбылся. С 2014 года курс российского рубля обвалился по отношению к американской валюте более чем в два раза.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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