Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.6
воздух +26
море +22

Происшествия

Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой под Феодосией

Автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с рейсовым автобусом сегодня в поселке Орджоникидзе под Феодосией.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«В 12.45 в службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосия произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2104 с рейсовым автобусом Феодосия – Орджоникидзе», – сообщили в МЧС.

Спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля. Он с многочисленными травмами передан сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлен в лечебное учреждение Феодосии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В результате падения навеса на пляже в Севастополе пострадала женщина. Следственный комитет проводит проверку по факту падения навеса на пляже в Севастополе.

Под Ялтой со скалы сорвался альпинист. Спасатели эвакуировали альпиниста, который сорвался со скалы в Форосе (Большая Ялта).

На пляже в Севастополе на отдыхающих обрушился навес. На пляже парка Победы в Севастополе днем 16 июня обрушился деревянный навес, пострадала одна из женщин, которая отдыхала под ним.

Керченские медики выписали мужчину, выжившего после удара молнии. Мужчина, который накануне пострадал от удара молнии, выписан из Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова в удовлетворительном состоянии.

Происшествия
ФСБ задержала в Крыму участника банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала в Крыму участника банды Басаева и Хаттаба

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом задержали двоих членов бандформирований полевых командиров Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Власть
Россиянам заявили, что доллар наконец-таки ждет сокрушительный обвал

Россиянам заявили, что доллар наконец-таки ждет сокрушительный обвал

Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху.

Курортный сезон
Надежда на россиян: ждут ли местных крымские отели

Надежда на россиян: ждут ли местных крымские отели

С 15 июня у крымчан появилась возможность отдохнуть в отелях и гостиницах полуострова.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации