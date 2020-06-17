Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой под Феодосией

Автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с рейсовым автобусом сегодня в поселке Орджоникидзе под Феодосией.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«В 12.45 в службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосия произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2104 с рейсовым автобусом Феодосия – Орджоникидзе», – сообщили в МЧС.

Спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля. Он с многочисленными травмами передан сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлен в лечебное учреждение Феодосии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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