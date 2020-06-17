Путин поручил найти сорвавших строительство очистных сооружений в Севастополе

Канализационные очистные сооружения построят в Севастополе, деньги на них федеральный центр даст городу, заверил врио губернатора Развожаев.

Президент России Владимир Путин, узнав от губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о пропаже двухмиллиардного аванса для строительства канализационных очистных сооружений «Южные», поставил свою визу на документе: «Мошенников надо найти, но КОС нужно строить». Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев, который в июле 2019 года сменил отправленного в отставку Овсянникова на посту главы города.

«Долго федеральные финансовые органы не готовы были выделять повторно утраченный аванс. Ведь механизм такой, что эти деньги должны быть списаны, то есть должны быть результаты уголовного расследования. Оно сейчас продолжается. Но пока оно будет продолжаться, мы не можем не строить КОС «Южные», — сообщил Развожаев в эфире телеканала «НТС». — Но даже при этой резолюции главы государства все равно потребовалось много времени, чтобы найти механизм и все-таки выделить повторное финансирование».

Врио губернатора уточнил, что повторное финансирование будет предусмотрено после корректировки федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, которая произойдет «в ближайшее время». Он отметил, что Севастополь получит все необходимые для строительства КОС «Южные» деньги, и уточнил, что проект этого объекта будет переделываться в процессе строительства «Южных», «иначе мы уйдем в длительные сроки». Подрядчиком будет, по словам врио губернатора, «не абы кто, а компания, которая, как и «Ростех» с больницами, сможет точно справиться с объектом, история создания которого переваливает за 30 лет».

«По сути, перепроектирование касается не стройки, а используемых технологий, которые должны быть современными и экономичными, — пояснил Михаил Развожаев. — Вот это можно сделать прямо во время строительства — заменить одно оборудование на другое. И самое главное, и я не понимаю, почему это сразу не было учтено в проекте, — повторное использование воды. Есть огромное количество воды — около 150 000 кубов в сутки только через КОС «Южные» проходят, часть этой воды, которая просто в море уходит очищенной, конечно, надо хранить, создавать резервуарные мощности — для полива, для горхозяйства. И это существенно поможет нам экономить питьевую воду, которую сейчас мы вынуждены использовать в других целях».

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