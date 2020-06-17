Власть
Прокуратура АРК направила в суд дело о госизмене экс-судьи из Крыма
Прокуратура Автономной Республики Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Сакского горрайонного суда АРК по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
По данным следствия, судья в 2014 году изменил присяге на верность народу Украины, «перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта».
«Он принимал непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивал становление и укрепление оккупационной администрации, оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины. Также в составе незаконно созданного «Сакского районного суда РК России» выносил «судебные решения» в соответствии с российским законодательством», – говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Имя и фамилию судьи в ведомстве не указывают, комментариев обвиняемого по данному делу пока нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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