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Общество

Прогноз погоды в Крыму на среду 17 июня

00:23 среда, 17 июня 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 17 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 28, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 19 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью около 19 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 96 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 97 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью около 14 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 97 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 23, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 22, в Сочи - 22, в Турции - 23, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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