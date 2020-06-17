Власть
Правительство России определило три компании по ремонту дорог Крыма
Правительство России определило три компании, которые будут подрядчиками капитального ремонта дорог в Крыму в ближайшие полтора года.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Определить АО «ВАД», АО «Центродорстрой» и ГУП «Крымавтодор» единственными исполнителями осуществляемых в 2020-2021 годах госказенным учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» закупок работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Республики Крым», – сказано в тексте распоряжения.
Помимо дорог общего пользования, компании выступят подрядчиком ремонта искусственных дорожных сооружений, а также элементов улично-дорожной сети муниципальных образований. Компаниям разрешено привлекать субподрядчиков для выполнения работ, но при условии выполнении ими лично не менее 40% совокупного стоимостного объема обязательств.
Срок действия контракта – до 20 декабря 2021 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым едет ревизор проверить темпы строительства. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий реализацию федеральной целевой программы в Крыму, заявил о намерении посетить регион в ближайшие две недели, чтобы оценить темпы строительства.
Трехэтажный недострой в Гурзуфе незаконно поставили на кадарстровый учет. Сотрудники Госкомрегистра Крыма выявили ложные сведения в техдокументации на жилой дом в южнобережном поселке Гурзуф, который в действительности оказался недостроем.
В Севастополе готовы к публичному сносу незаконной высотки. В Севастополе больше ничто не препятствует сносу пятиэтажного строения, которое было возведено на участке под ИЖС по адресу: Стрелецкий проезд, 14.
Подрядчик сорвал сроки реконструкции училища олимпийского резерва в Крыму. Подрядчик срывает сроки реконструкции училища олимпийского резерва в селе Краснолесье Симферопольского района.
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму накануне.
На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом
За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.
На пляже в Севастополе на отдыхающих обрушился навес
На пляже парка Победы в Севастополе днем 16 июня обрушился деревянный навес, пострадала одна из женщин, которая отдыхала под ним.
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек
За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
14 июня
Поток автомобилей на Крымском мосту достиг прошлогоднего уровня
Поток автомобильного транспорта на Крымском мосту практически достиг прошлогоднего уровня.