Правительство России определило три компании по ремонту дорог Крыма

Правительство России определило три компании, которые будут подрядчиками капитального ремонта дорог в Крыму в ближайшие полтора года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Определить АО «ВАД», АО «Центродорстрой» и ГУП «Крымавтодор» единственными исполнителями осуществляемых в 2020-2021 годах госказенным учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» закупок работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Республики Крым», – сказано в тексте распоряжения.

Помимо дорог общего пользования, компании выступят подрядчиком ремонта искусственных дорожных сооружений, а также элементов улично-дорожной сети муниципальных образований. Компаниям разрешено привлекать субподрядчиков для выполнения работ, но при условии выполнении ими лично не менее 40% совокупного стоимостного объема обязательств.

Срок действия контракта – до 20 декабря 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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