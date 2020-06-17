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Власть

Правительство Крыма собралось выехать на Кубу

08:41 среда, 17 июня 2020

Правительство Крыма повадилось на Кубу: в этом году планируется очередной визит.

Крымчане уже посещали остров Свободы в 2019 году. О перспективах сотрудничества говорили много, но ничем конкретным это не закончилось. В конце концов, решили отправить на Кубу новую делегацию.

Визит, по словам вице-премьер Георгий Мурадов, планируется на конце года.

Мурадов предполагает, что кубинцев могут заинтересовать крымские продукты питания эфирные масла и промышленные изделия. Правда, заинтересованных в таком сотрудничестве с кубинской стороны пока не нашли.

В тексте использованы материалы: Новый день

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