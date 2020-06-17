Под Ялтой со скалы сорвался альпинист

Спасатели эвакуировали альпиниста, который сорвался со скалы в Форосе (Большая Ялта).

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Во вторник в 14.10 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Замок» поселка Форос, Ялта, сорвался со скалы альпинист. Требуется помощь спасателей», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, альпинисты проходили маршрут первой категории сложности. Один из них сорвался со связки и упал с высоты 8 метров, повредил левую ногу и не мог передвигаться самостоятельно.

Специалисты «Крым-Спаса» с помощью альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему и оказали первую помощь – наложили шину на поврежденную ногу. С помощью специального снаряжения в сопровождении двух спасателей-альпинистов пострадавший был поднят на вершину плато – порядка 150 метров от места падения. Его на носилках отнесли к спецавтомобилю, который доставил мужчину к ожидавшему автомобилю скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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