Происшествия
Под Саками в море утонул мужчина
В крымском поселке Новофедоровке под Саками днем 17 июня в море утонул мужчина.
Его труп более часа лежит на пляже, накрытый простыней. Рядом находится машина скорой помощи, медики около часа ждут прибытия следственной группы полиции.
По словам очевидцев, двое мужчин выпивали на пляже, после чего один из них прыгнул с пирса и не вынырнул.
В крымском управлении МЧС России в Крыму происшествие пока официально не комментировали.
26 мая сообщалось, что под Судаком в районе бухты Капсель у мыса Алчак-Кая утонул подводный охотник: мужчине стало плохо и он не смог выбраться из воды.
20 мая в водоеме Нижний пруд в Симферополе утонул подросток.
В апреле спасатели вели поиски мужчины, который пропал во время подводной охоты у берегов Феодосии.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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