Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2905 человек

В медицинских учреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остается 2905 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 2905 человек. За последние сутки взято под наблюдение 237 человек, снято 158 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1168 человек, в стационарах 287 – поступило 21, выписано 18.

Также на лечении в стационарах находится 193 пациента с внебольничной пневмонией, 14 из них в тяжелом состоянии, — сообщил Лясковский.

По словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составила 12 человек, выписано 11. В обсерваторах Крыма всего находится 857 человек, изолировано за сутки 130, выбыло 64.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Севастополе четыре новых случая заражения. По состоянию на утро 17 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму накануне.

На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

В крымские обсерваторы отправили 123 человека из Вьетнама и Украины. За последние сутки из пунктов пропуска на границе с Украиной в обсерваторы Крыма отправили более сотни человек. Еще 17 человек прилетели в республику из Вьетнама.