Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию ● В Севастополе четыре новых случая заражения ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом ● Из Крыма в Украину выезжает людей больше, чем заезжает
Под медицинским наблюдением в Крыму находится 2905 человек
В медицинских учреждениях Крыма и на дому под наблюдением врачей остается 2905 человек.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса за истекшие сутки заявил заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.
— Всего под медицинским наблюдением находится 2905 человек. За последние сутки взято под наблюдение 237 человек, снято 158 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому 1168 человек, в стационарах 287 – поступило 21, выписано 18.
Также на лечении в стационарах находится 193 пациента с внебольничной пневмонией, 14 из них в тяжелом состоянии, — сообщил Лясковский.
По словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составила 12 человек, выписано 11. В обсерваторах Крыма всего находится 857 человек, изолировано за сутки 130, выбыло 64.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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