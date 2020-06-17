Надежда на россиян: ждут ли местных крымские отели

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С 15 июня у крымчан появилась возможность отдохнуть в отелях и гостиницах полуострова.

Однако они не спешат воспользоваться этим предложением. Надежду местные отельеры видят только в туристах из других регионов России, которые смогут посетить Крым после 1 июля.

Председатель Ассоциации малых отелей региона Наталья Стамбульникова рассказала, что жители полуострова составляют слишком маленький процент от тех, кто будет отдыхать в отелях и гостиницах, так как крымчане предпочитают отдыхать в межсезонье.

«Для крымчан актуальны только туры выходного дня. После самоизоляции многие морально и физически устали и хотят отдохнуть поближе к морю. Какой-то небольшой процент наши отельеры от местных жителей получат, но ориентироваться на них не стоит. Это нереальные цифры», - говорит Стамбульникова.

По ее словам, владельцам мини-отелей сейчас уже немного легче - известны даты запуска межрегионального туризма, на который они возлагают большие надежды. «Материковые» туристы уже активно бронируют отдых после первых чисел июля, - делится председатель ассоциации.

«Кроме этого, на полуострове появится новый турист, который раньше отдыхал за границей, а сейчас в силу обстоятельств ориентируется на Крым. У него завышенный средний чек, где-то от 20 тысяч в сутки, отдельные коттеджи, чтобы были свои повара, горничные. Это тот турист, который обычно отдыхал за рубежом», - отметила Стамбульникова.

Владелец крупного отеля в курортном поселке Николаевка в Симферопольском районе также отметил, что местные пока «раскачиваются».

«Крымчане еще не бронировали места. А вот туристы из других регионов России активизировались. Когда глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отдыхающие из других регионов могут приехать после 1 июля, сразу резко пошли брони. Это радует. В основном почему-то туристы планируют отдых после 9 июля. Пока все идет по нарастающей, число бронирований растет с каждым днем, но по цифрам пока сказать сложно. Мы готовы к приему гостей, а какой будет поток, зависит не от нас», - пояснил отельер.

А вот хозяйка частного-мини отеля в той же Николаевке имеет другое мнение о жителях полуострова.

«Скажу честно: крымчане хотят приехать, но я не хочу их принимать, так как сейчас в основном приезжают на выходные молодые, шумные компании. Семейные пары пока не едут, именно их я готова принять с удовольствием», - призналась владелица отеля Валентина.

По ее словам, начиная с 1 июля забронировано почти все.

«Все услышали нашего Аксенова: Москва, Питер, Пенза, Орел, Екатеринбург, много городов, - рассказала . - Мои постоянные отдыхающие уже отзвонились и заверили, что взяли билеты после 9, 15 июля, и с нетерпением ждут поездки».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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