На пляже в Севастополе на отдыхающих обрушился навес

фото © Чёрный список Севастополь

На пляже парка Победы в Севастополе днем 16 июня обрушился деревянный навес, пострадала одна из женщин, которая отдыхала под ним.

Об этом сообщают пользователи соцсетей. По словам очевидцев, медики сразу оказали помощь пострадавшей, у нее травмы головы.

Пляж парка Победы этим летом официально не работает и не оборудован спасательными пунктами, из-за того, что там идет ремонт набережной. Кто установил навес и шезлонги — сейчас будут разбираться.

«Ранее мы предупреждали, что этим летом пляж парка Победы не будет работать в полноценном режиме, будет вывешено объявление, что пляж не функционирует. И ответственность за нахождение на этой территории – на посетителях. Сейчас проводим проверку, какая группа лиц установила шезлонги и занималась какой-то коммерческой деятельностью не территории, которая не предусматривает эксплуатацию», - прокомментировал инцидент и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Как сообщалось ранее, ремонт набережной парка Победы продлится до конца года. На время проведения работ территория набережной будет закрыта, но проход на пляж останется.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

ДТП с троллейбусом в Симферополе: легковушка перевернулась на крышу. На Московском кольце в Симферополе малолитражка столкнулась с троллейбусом и перевернулась на крышу.

Крымчане жалуются, что не могут вернуться из Саудовской Аравии. Жители Крыма и Севастополя не могут вернуться из Саудовской Аравии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В Крыму зафиксирована массовая гибель пчел. Из-за карантинных ограничений фермеры не смогли попасть на пасеки.

В Крыму парашютист рухнул со скалы. Пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом, не справился с управлением, зацепился за скалу и упал с высоты порядка 80 метров.