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Коронавирус в Крыму

На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом

09:57 среда, 17 июня 2020
На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

10 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 4 - при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 90 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 426 случаев зарегистрировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 381 человек.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», - говорится в сообщении главы Крыма Сергея Аксенова.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Врач, пациенты и гости из Сибири: новые случаи заражения в Крыму. За минувшие сутки 15 июня коронавирусная инфекция была обнаружена в Ялте, Евпатории, Феодосии, Симферополе, Раздольненском, Кировском, Красноперекопском и Сакском районах.

ВОЗ предупреждает о «возобновлении» наибольшей опасности COVID-19. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебреесус предупредил, что страны мира «должны быть в курсе возможности возобновления» наибольшей опасности коронавирусной инфекции, когда Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае – новая вспышка болезни, из-за которой ввели жесткий карантин в части столицы страны Пекина.

Коронавирус в Крыму
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

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Коронавирус в Крыму
На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом

На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом

За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

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