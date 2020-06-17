МИД Украины считает, что РФ хочет «пробить сухопутный коридор в Крым»

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Россия не отказалась от идеи пробить сухопутный коридор в Крым.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Апостроф». По мнению дипломат, реальная угроза исходит со стороны российского полуострова.

«Военные специалисты, бесспорно, знают насколько реальна угроза со стороны Крыма. Здесь надо учитывать потенциал Черноморского флота РФ, который способен проводить десантные операции по всему побережью Черного моря. Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе сухопутный коридор в Крым, а может, и в Приднестровье», - заявил Боднар, добавив, что «угрозу со стороны Донбасса и территории России никто не снимал».

Причиной активизации «военных действий против Украины» дипломат назвал «воду для Крыма» или «перезагрузку».

«Не буду чрезмерно спекулировать, но поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузка власти в России», - сказал заместитель главы МИД Украины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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