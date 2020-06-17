Луна-парк без документов появился на одной из центральных улиц Евпатории

Группа передвижных аттракционов неизвестного происхождения появилась в центре Евпатории – на улице Дувановской.

Как сообщили в инспекции Гостехнадзора Республики Крым, владельцы данного объекта никаких разрешительных документов не получали.

«В Евпатории в этом году кроме колеса обозрения и качели на набережной им. Терешковой, никто разрешения не получал, – заявили в инспекции. – И в данный момент, в соответствии с указом главы республики до 1 июля деятельность (аттракционов) приостановлена».

По данным Крыминформа, к установленным на ул. Дувановской аттракционам, имеет отношение местный коммерсант, соучредитель крымской ассоциации организаторов развлекательных парков и аттракционов Руслан Мущинский.

Согласно данным из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), основной вид деятельности индивидуального предпринимателя Мущинского – «зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (93.29.9)», а также доля (25%) в уставном капитале компании ООО «Риоленд».

Совладельцами последней, в равных долях, также являются Виктор Мущинский, Александр Молчанов и Сергей Кабачек – известный по проекту установки аттракционов в рамках «благоустройства» парка им. Фрунзе в Евпатории.

Ранее глава евпаторийской городской администрации Роман Тихончук сообщил Крыминформу, что в парке будет реализован «масштабный инвестпроект», который предполагает замену старого колеса обозрения, реконструкцию кафе и благоустройство парковой территории. Заявку на реализацию проекта подало ООО «Парк Забава», зарегистрированное 29 октября 2019 года. По данным Крыминформа, потенциальный инвестор запрашивал два участка в евпаторийском парке площадью 2,1 тыс кв. м и 13 тыс кв. м сроком на 20 лет. Предполагаемый объем инвестиций – 138,9 млн рублей (все средства – привлеченные), включая 114,2 млн руб капитальных вложений. Соучредителем ООО «Парк «Забава» выступает Кабачек Сергей Анатольевич (76%).

В конце апреля текущего года стало известно, что министерство экономического развития Республики Крым отклонило заявление ООО «Парк Забава» на реализацию инвестпроекта на основании заключения коллег из минстроя республики. Однако инвестор сразу подал повторную заявку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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